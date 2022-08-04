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قاموا بعمليّات تهريب بين لبنان وسوريا.. ماذا حصل؟

منذ 16 دقيقة
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صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدّولة – قسم الاعلام والتوجيه والعلاقات العامّة البيان التالي:

قامت دوريّات من المديريّة العامّة لأمن الدّولة – قسم الاستعلام والعمليّات الخاصّة، بسلسلة عمليّات دهمٍ في أماكن سكن عصابة تهريب في محلّة جنعم، من خراج بلدة شبعا – قضاء حاصبيّا، وأوقفت منهم:

– السوريّ: م. ص.
– اللبنانيّين: س. ن. ، و م. ن. ، و م. ص. ، بالإضافة إلى الجنديّ الفارّ ح. ن. ، وضبطت معهم سيّارة ودرّاجات ناريّة غير قانونيّة.

بعد التحقيق معهم، اعترف الموقوفون بقيامهم بعمليّات تهريب بين لبنان وسوريا، وتمّ تسليمهم مع المضبوطات إلى الجهات الرسميّة المختصّة، بعد أخذ إشارة القضاء.

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