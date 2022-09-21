قام بأعمال ترهيب واعتداءات... فوقع بقبضة الأمن

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البيان التالي:

“في إطار الإجراءات الأمنية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي لحفظ الأمن والنّظام في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد ورود معلومات عن قيام أحد الأشخاص بافتعال المشاكل والتعرّض للمواطنين في محلّة الفنار، وترهيبهم بواسطة مسدس حربي”.

وأضافت في بلاغ، على أثر ذلك، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قامت بها الشّعبة، تبيّن أنه المدعو: – ع. ز. (من مواليد عام ١٩٨١، لبناني)

من أصحاب السوابق، ومطلوب للقضاء بعدّة مذكّرات عدلية”.

وتابعت، “أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجده وتوقيفه بما أمكن من السّرعة”.

وأردفت، “بتاريخ 13-09-2022 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، نفّذت إحدى دوريّات شعبة المعلومات كميناً محكماً في محلّة الدّكوانة، حيث تمكّنت من توقيفه”.

وأشارت إلى أن “بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص”.