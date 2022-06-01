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قام بأعمال سلب ونشل منتحلاً صفة أمنية فوقع بقبضة الامن

1 - يونيو - 2022
قوى الامن الداخلي

قوى الامن الداخلي

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أشارت ​شعبة العلاقات العامة​ في ​قوى الأمن الداخلي​، الى أنه “في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها ​مفرزة استقصاء بيروت​ في وحدة ​شرطة بيروت​ لمكافحة عمليات السّلب والنّشل ضِمن مختلف مناطق العاصمة، تمكّنت إحدى دورياتها، بتاريخ 23-5-2022، من توقيف أحد المشبه فيهم، بالجرم المشهود، في أثناء قيامه بنشل هاتف أحد المواطنين من داخل سيارته، منتحلاً صفة أمنية في محلّة ​الرملة البيضاء​. وقد تبيّن أنّه يدعى م. ظ. (من مواليد عام 1986، فلسطيني حسب أقواله) بحقه خلاصتَي حكم”.

وأوضحت أنه “خلال تفتيشه، عُثر بحوزته على بطاقة عسكرية، ورخصة حمل سلاح، وترخيص تجوّل، كلّها عائدة لعنصرٍ في أحد الأجهزة العسكرية، كان قد سلبها منه، بقوة السّلاح، في وقتٍ سابق بالقرب من محلّة السّفارة الكويتية. أودع الموقوف مع المضبوطات القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص”.

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