قبل أسبوع من رمضان.. بحصلي يُحذّر من خطر يُهدّد الأمن الغذائيّ

أصدر رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي بيانًا اليوم، أهاب فيه بجميع المسؤولين اتخاذ مبادرات سريعة ووطنية لإنهاء الأزمة التي تتخبط فيها البلاد، والذهاب سريعًا لانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة يأخذان على عاتقهما تنفيذ برنامج إنقاذي وإصلاحي شامل يعيد الاعتبار للدولة وللاقتصاد وللعملة الوطنية.

وقال: “قبل أسبوع من حلول شهر رمضان المبارك، نرفع الصوت للعمل على وقف انهيار العملة الوطنية غير المسبوق، الذي يطيح بكل قدرات اللبنانيين الشرائية”، محذرًا من أن إستمرار هذا الوضع سيصيب الأمن الغذائي للبنانيين من باب عدم قدرتهم على الحصول على إحتياجاتهم من الغذاء.