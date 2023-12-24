قبيسي: للحفاظ على بلدنا من الداخل بوجه الطائفية والتعطيل

رأى النائب هاني قبيسي، أنه “علينا أن نحافظ على بلدنا من الداخل بوجه الطائفية والتعطيل، فمن أراد الخير لبلده عليه أن يبحث عن التوافق والتلاقي والحوار، والابتعاد عن لغة طائفية تستقطب المحاصصات والفساد”.

قبيسي اعتبر في احتفال تأبيني في بلدة عين قانا، أنّ “ما نراه هذه الأيام من مقارعة للعدو الصهيوني عمل بطولي في فلسطين ولبنان، عبر مقاومة باسلة متروكة لمصيرها يتفرجون عليها سواء بنصرها أو هزيمتها من أنظمة لا يرف لها جفن تحولت إلى جمعيات خيرية لا تقوى إلا على تقديم بعض المساعدات الإنسانية. هم يتفرجون على شعب يقتل ويدمر، هذا الشعب الذي يتحمل وحده طغيان العالم. هذا الشعب الذي يريد لنفسه الكرامة والعزة هو سينتصر لأن قضيته محقة بينما الصهاينة لا قضية لهم”.

وتابع: “نحن في لبنان لن نترك قضية آمنا بها وقدمنا لأجلها الشهداء حتى تحقيق النصر، وانهزام إسرائيل، فالخطر الخارجي على لبنان هو إسرائيل والخطر الداخلي هو الطائفية التي تهشم الكرامات وتفتت الأوطان وتؤسس لحروب أهلية. لذا علينا مقارعة العدو الصهيوني ومقارعة الطائفية في الداخل بحرية قرار وبامتلاك القدرة على التصويب وعلى التوجيه”.

وأضاف: “اليوم يشارك الجنوب بمواجهة العدو الصهيوني في الدفاع عن أرضنا وقرانا وأهلنا لأن إسرائيل تعتدي في كل يوم وتقتل المدنيين وتدمر المنازل والمقاومين من كل الأحزاب الوطنية يترجمون في مسلكهم وعقيدتهم وشهدائهم إيمانًا مطلقًا بقضية الدفاع عن لبنان. فلا يمكن أن تكون الحرية والسيادة في وطننا إلا بأرض ارتوت بدماء الشهداء، وفي ظل هذا الواقع علينا أن نحافظ على بلدنا من الداخل بوجه الطائفية والتعطيل”.

وختم قبيسي: “نحن نحرص في لبنان على حماية المؤسسات ليبقى هذا الوطن قادرًا على إنتاج تسوية تحمي بلدنا الذي قدم آلاف الشهداء، لكي يبقى خارج معادلات التطبيع، بل يبقى خارج الركوع والتذلل لقوى الغرب كي يحصل على استقرار أو اقتصاد في وقت هو معاقب ومحاصر”.