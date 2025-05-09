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قبيل الانتخابات البلدية.. رئيس تيار "المردة" يوجه دعوة إلى الناخبين!

منذ ساعة واحدة
رئيس تيار المردة سليمان فرنجية

رئيس تيار المردة سليمان فرنجية

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دعا رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، اليوم الجمعة، الناخبين إلى الالتزام الكامل باللوائح والأسماء من دون أيّ تشطيب.

وفي منشور له عبر منصة “إكس”، قال فرنجية: “كما هو اتكالنا على وعي ناسنا وأهلنا، وعلى ثقتنا المطلقة بهم، نؤكّد على ضرورة الالتزام باللوائح والأسماء من دون أيّ تشطيب، ما يعكس صورتنا ومصداقيتنا، وأيّ تشطيب هو ضرب لهذه المصداقية”.

وأرفق فرنجية منشوره بـ “#الإنتخابات_البلدية_والإختيارية”.

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