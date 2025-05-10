قبيل الانتخابات البلدية في الشمال وعكار.. كم بلغ عدد البلديات التي فازت بالتزكية؟

تنطلق الجولة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الشمال وعكار، غداً (الأحد الواقع في 11 أيار)، وذلك بعد استكمال المرحلة الأولى في محافظة جبل لبنان الأحد الماضي.

عكار

وأعلنت دوائر محافظة عكار عن عدد المرشحين للمجالس البلدية والاختيارية في المحافظة والصادرة عن وزارة الداخلية بعد إقفال باب الترشح، حيث بلغ عدد المرشحين 3569 مرشحاً، والمجالس البلدية الفائزة بالتزكية 44، ولوائح المخاتير الفائزين بالتزكية 48، وفق «الوكالة الوطنية للإعلام».

وبحسب الاحصاءات، بلغ عدد المرشحين للمجالس البلدية 2687 وللمجالس الاختيارية 723، أمّا عدد المرشحين لأعضاء الهيئة الاختيارية 159.

الشمال

وشهدت الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة الشمال أيضاً فوز عدد من البلديات بالتزكية، ما يعكس توافقًا محليًا واسعًا في عدد من البلدات.

في قضاء البترون، فازت بالتزكية ثلاث بلديات هي: دوما، راشكيدا وبيت شلالا.

أما في قضاء زغرتا، فقد حُسمت المعركة الانتخابية بالتزكية لصالح ست بلديات هي: إيعال، حارة الفوّار، راسكيفا، عرجس، كفرحاتا، وكفرفو.

وفي قضاء الكورة، سُجّل فوز عشر بلديات بالتزكية، وهي: بكفتين، بشمزين، بصرما، بتعبورة، دارشمزين، عفصديق، بترومين، كوسبا، كفرصارون، ورشدبين.

وفي قضاء بشري، فازت خمس بلدات بالتزكية، وهي: جدشيت، بقاعكفرا، حدث الجبّة، حصرون، وقنات.

أما في قضاء المنية – الضنية فازت 13 بلدية بالتزكية، 12 بلدية في الضنية، هي : حرف السّياد، الحازمية، بحويتا إفقا وبشناتا، دير نبوح، مراح السّراج، الروضة، قرصيتا، بقاعصفرين، عيمار، بيت الفقس، زغرتغرين وكهف الملول، وبلدية واحدة في المنية هي برج اليهودية.

واعلن في قضاء المنية – الضنية عن فوز مخاتير 10 بلدات بالتزكية، هي : الحازمية، المطل، بيت الفقس، عيمار، قرصيتا، تربل، مزرعة القرين، بحويتا، حرف السياد وزغرتغرين. كما اعلن عن فوز الهيئات الانتخابية الاختيارية بالتزكية في اربع بلدات هي: السفيرة، دير نبوح، كفربنين وتربل.

اشارة الى ان عدد البلديات في قضاء المنية ـ الضنية 36 بلدية، 5 في المنية و31 في الضنية، وعدد الناخبين في القضاء حسب لوائح شطب 2025 بلغ 79375 ناخبا. عدد المرشحين للانتخابات البلدية بلغ 932 مرشحا، و323 مرشحا للانتخابات الاختيارية و44 مرشحا للهيئات الاختيارية.

هذا الفوز بالتزكية يُظهر حالة من الانسجام السياسي أو الاجتماعي في هذه البلدات، وسط ترقّب لاستحقاقات المرحلة المقبلة.