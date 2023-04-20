قبيل رفع الدولار الجمركي.. تحذير من نقابة مستوردي المواد الغذائية

أصدرت نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة هاني بحصلي بيانًا حذّرت فيه من مغبة رفع الدولار الجمركي إلى 60 ألف ليرة، ومن ثم إعتماد سعر الدولار على منصة صيرفة اعتبارًا من أول أيار.

وقالت النقابة: “صحيح أن هناك الكثير من المواد الغذائية لن تتأثر برفع الدولار الجمركي لأنها معفاة من الرسوم الجمركية، لكن إلى جانب ذلك هناك عدد لا بأس به من المواد الغذائية الأساسية يفرض عليها رسوم جمركية مرتفعة”، مشيرًا إلى أنّ “رفع الدولار الجمركي إلى حدود 90 ألف ليرة سيرفع أسعار هذه السلع حوالي 15 في المئة”.

النقابة شددت على أنّ “حلّ هذه المشكلة يَكمُن في إعفاء هذه السلع من الرسوم الجمركية، خصوصًا أنها مواد غذائية أساسية من جهة، ومن جهة ثانية لا توجد صناعات مماثلة لها في لبنان”، لافتةً إلى أن “النقابة كانت وبناء على طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد أعدت لائحة بهذه السلع وسلمته إياها لإتخاذ الإجراءات اللازمة لإعفائها، لكن هذا الأمر لم يحصل”.

وإذ طالبت النقابة بإلحاح بضرورة إعفاء هذه السلع من الرسوم الجمركية بأسرع وقت ممكن، أكدت في المقابل أنه يمكن زيادة مداخيل الدولة من أماكن كثيرة أخرى، وأولها ملاحقة الاقتصاد غير الشرعي الذي بات يشكل أكثر من 50 في المئة من الاقتصاد الوطني، وهذا وحده كفيل بزيادة إيرادات الدولة بأضعاف وسد جزء كبير من احتياجات الدولة التمويلية.