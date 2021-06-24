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قتله وأخفى جثّته لمدة عام تقريبًا داخل برّاد أحد المستودعات

24 - يونيو - 2021
توقيف

موقوف

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صدر عن المديريـة العـامة لقوى الأمن الداخـلي ــ شعبـة العلاقات العامـة البلاغ التالـي:

بتاریخ 17-6-2021، عُثر على جثة، شبه متحلّلة، عائدة لشخص مجهول الهوية، موضوعة داخل براد منزلي في أحد المستودعات ببلدة درب السيم.

بنتيجة كشف الطبيب الشرعي، تبين أن الوفاة قد حصلت منذ ما يزيد عن /8/ أشهر.

من خلال التحقيقات والمتابعة التي قامت بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، تبيّن أن الوفاة ناتجة عن جريمة قتل، وأنّ المغدور يُدعى: (م. أ.) عمره حوالى /60/ عاما،ً من الجنسية السورية.

كذلك، تمكّنت الشّعبة من تحديد هوية المشتبه به، وتوقيفه، ويدعى:

ع. ك. (من مواليد عام ۱۹۷۹، سوري)

بالتحقيق معه، أفاد أنه لم يلتقِ بالمغدور منذ مدّة طويلة، ولا يعرف عنه شيئا. وبعد مواجهته بالأدلة التي تُثبت تورطه بجريمة القتل، عاد واعترف بتنفيذها منذ قرابة عام، بسبب خلاف فوري حصل بينه وبين المجني عليه، فأقدم على ضربه، وتركه ينزف حتى الموت، ليعود في وقتٍ لاحق ليضع جثّته في البراد.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع القضاء المختص، بناءً على إشارته.

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