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قتل في غارة للجيش اللبناني… مَن هو “أبو سلّة”؟

منذ 34 دقيقة
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قُتِلَ المطلوب علي زعيتر، الملقب بـ “أبو سلّة”، في غارة نفّذتها مسيّرة تابعة للجيش اللبناني خلال ملاحقته لمطلوبين في حيّ الشراونة – بعلبك، بحسب قناة “الحدث”.

فمن هو “أبو سلّة”؟

هو علي منذر زعيتر، تاجر مخدّرات خطير، ترأس المجموعة التي اختطفت المواطن السعودي مشاري المطيري في بيروت عام 2023.

لُقّب بـ”أبو سلّة” لأنه كان يبيع المخدرات لزبائنه من شرفة منزله في منطقة الفنار عبر سلّة يهبطها إليهم.

انتقل لاحقًا إلى حي آل زعيتر في الشراونة، وأصبح يُعدّ من أكبر تجّار المخدرات في لبنان وأكثرهم خطورة، ومطلوبًا من قبل الأجهزة الأمنية منذ سنوات

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