قتيلة و3 جرحى إثر الرصاص العشوائي

قُتلت نازحة سورية في الطيّبة قرب بعلبك وجرح ‏‎3‎‏ مواطنين ‏في المنطقة بسبب الرصاص العشوائي المتفلّت الذي أُطلق ‏عند منتصف الليل احتفالاً برأس السنة الجديدة‎.‎

وقد أصيب طفلٌ في الشويفات وشخص في طرابلس نتيجة ‏الرصاص الطائش أيضاً، بحسب المعطيات الأولية‎.‎

وأوقف الجيش، هذا الصباح، ‏‎7‎‏ اشخاصٍ في طرابلس ممّن ‏أطلقوا الرصاص العشوائي‎.‎

يذكر أن المديرية العامة لقـوى الأمـن الداخلـي أعلنت ‏أن ‏اطلاق النار بمناسبة رأس السنة الميلادية ممنوع وان آفة ‏إطلاق النّار العَشوائي تُشكّل تهديدًا لأمن المُجتمع وترويعًا ‏للسكّان الآمنين، بينما يُصرُّ بعض الأشخاص على اعتبارها ‏وسيلةً للتّعبير في المناسبات المتنوّعة، مع علمهم الأكيد أنّ ‏فعلهم هذا قد يؤدّي إلى قتل وإيذاء العديد من الأبرياء .‏

لذلك، طلبت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي من ‏المواطنين التّعبير بصورةٍ سلميّة وحضاريّة، وعدم إطلاق ‏النّار بأيّ شكلٍ من الأشكال.‏

و كذلك أكد رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن ‏اللبناني أن عناصرنا ستكون صارمة جدًا خلال ليلة رأس ‏السنة لضمان تطبيق الإجراءات الوقائية.‏