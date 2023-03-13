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قتيلٌ إثر حادث صدم.. وقوى الأمن تُعمّم أوصاف الجثّة

منذ ساعة واحدة
قوى الأمن الداخلي

قوى الأمن الداخلي

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلـي ـ شعبة العلاقات العامـة البـلاغ التالـي:

“بتاريخ 25/2/2023 تعرّض رجل مجهول الهوية على متن دراجته الهوائية لحادث صدم في محلة الرملة البيضاء، نقل على إثره إلى مستشفى بهمن، وقد توفي المصاب متأثرًا بجراحه بتاريخ 12/3/2023، وأنّ الجثة موجودة في براد المستشفى المذكورة.

أوصاف الجثّة: في العقد الخامس من العمر، أسمر البشرة، أسود الشعر، معتدل البنية، طول قامته /180/ سنتم تقريبًا.

لذلك وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من ذويه أو ممن يعرف عنه شيئًا، الاتصال بمفرزة سير بيروت الأولى في وحدة شرطة بيروت على الرقم: 395888-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات”.

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