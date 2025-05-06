قتيل و3 جرحى في الغارة إسرائيلية على كفر رمان.. من هو المستهدف؟

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة كفررمان، أدت إلى سقوط قتيل وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح.

واستهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية سيارةً، مساء اليوم الثلاثاء، بين بلدة كفر رمان ومدينة النبطية في جنوب لبنان.

وأعلنت “الوكالة الوطنية للإعلام” أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت “سيارة بصاروخ موجه، على طريق الجامعات بين كفر رمان والنبطية”.

من المستهدف؟

من جهته نعى حزب الله قتيلاً، يدعى عدنان حرب، سقط في الغارة التي وقعت بعد ظهر اليوم.

كما وأعلنت مواقع موالية لحزب الله مقتل القيادي في الحزب عدنان حرب باستهداف سيارته على طريق ⁧ كفررمان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال “عدنان حرب” قائد منظومة الدعم اللوجستي في وحدة “بدر” في حزب الله بغارة شمال الليطانيز

يأتي هذا بينما شن الطيران الحربي الإسرائيلي، أمس الاثنين، سلسلة غارات استهدفت مواقع جنوب وشرق لبنان، وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية. ولم ترد أي معلومات رسمية عن وقوع إصابات نتيجة هذه الغارات.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي عبر بيان نشره على منصة “إكس”، أنه استهدف “بنى تحتية لموقع لإنتاج وتخزين وسائل قتالية استراتيجية لحزب الله في منطقة البقاع”، مضيفاً أن الحزب “يواصل إعادة بناء أنشطته”.

ورغم بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لا تزال إسرائيل تقصف بشكل شبه يومي أهدافاً في لبنان، تقول إنها تتبع لحزب الله. كما لم تكمل انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير (شباط) الماضي، خلافاً لما ينص عليه للاتفاق، إذ لا تزال تحتفظ بتواجد عسكري في 5 تلال لبنانية.