قتَل زوجته ورمى جثّتها على ضفاف النهر!

عثر ظهرًا على جثة امرأة من التابعية السوريّة قرب ضفاف نهر الليطاني في محلة القاسمية بالقرب من بلدة برج رحال. إذ حضرت القوى الأمنية وعناصر من الدفاع المدني إلى المكان.

جاء ذلك بعد أن كانت فرق من الدفاع المدني وجمعية “الرسالة للإسعاف الصحي” تبحث عن جثة السورية فطيمة الجمال (52 عامًا) عند ضفاف نهر الليطاني – منطقة القاسمية، إثر ادعاء أهلها باختفائها من منزلها في منطقة القليلة.

وفور تبلغ شعبة المعلومات في مدينة صور، تحرّكت عناصرها وبعد إجراء التحريات، أوقفت زوج فطيمة الذي اعترف بقتلها ورمي جثتها على ضفاف الليطاني.