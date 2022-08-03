قدماء القوى المسلّحة: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام قضم حقوقنا

اعتبر قدماء القوى المسلّحة أنهم أصبحوا عرضةً للمساومات التتي تهدف الى انتهاك حقوقهم، لافتين الى أن المسؤولين يقتنصون الفرص للانقضاض على هذه الحقوق.

وأكدوا أنهم سينتفضون لحماية حقوقهم وانهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي.

وأتى ذلك في بيان صدر عن “رابطة قدماء القوى المسلحة”، جاء فيه :

“زهرة شبابنا في عز عنفواننا وعطائنا قدمناها على مذبحك يا وطني لينعم مواطنوك بالراحة والأمان. وها نحن بعد أربعين سنة من التضحيات نجد أنفسنا عرضة للمساومات بغية إنتهاك حقوقنا. نحن من كانت مهماتنا الحفاظ على حقوق الناس.

نحن أبناؤك يا وطني ومن مدرستك تشربنا الشرف والتضحية والوفاء ونتحسس جرحك لرؤيتك المعاملة السيئة التي نتعرض لها من قبل مسؤولين دأبنا على حمايتهم كرمى عينيك وإذ بهم يقتنصون الفرص للإنقضاض على حقوقنا ونحن في عمر يحتاج للعناية.

أقسمنا الولاء لك يا وطني وكنا أمينين للقسم وسنبقى أوفياء لكرامتنا وسننتفض لحماية حقوقنا وتاريخنا شاهد على تضحياتنا ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام قضم حقوقنا ولن نرضى بغير المساواة مع العاملين في القطاع العام ونتوجه لمن يتذاكى لسلبنا حقوقنا المشروعة أننا عساة وليعلم الجميع أن الحياة وقفة عز”.