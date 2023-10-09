قذائف الهاون تطال مركزا للجيش في رميش

صدر عن قيادة الجيش البيان التالي:

“بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٩ تعرضت مناطق حدودية في الجنوب للقصف من قبل العدو الإسرائيلي. وقد سقط عدد من قذائف الهاون في باحة مركز للجيش اللبناني في خراج بلدة رميش ما أدى إلى إصابة ضابط بجروح طفيفة”.

بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٩ تعرضت مناطق حدودية في الجنوب للقصف من قبل العدو الإسرائيلي. وقد سقط عدد من قذائف الهاون في باحة مركز للجيش اللبناني في خراج بلدة رميش ما أدى إلى إصابة ضابط بجروح طفيفة.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/yotYe5xE11 — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) October 9, 2023