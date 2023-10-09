الأثنين 24 ربيع الأول 1445 ﻫ - 9 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قذائف الهاون تطال مركزا للجيش في رميش

منذ ساعة واحدة
قيادة الجيش

قيادة الجيش

A A A
طباعة المقال

صدر عن قيادة الجيش البيان التالي:

“بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٩ تعرضت مناطق حدودية في الجنوب للقصف من قبل العدو الإسرائيلي. وقد سقط عدد من قذائف الهاون في باحة مركز للجيش اللبناني في خراج بلدة رميش ما أدى إلى إصابة ضابط بجروح طفيفة”.

 

    المزيد من أخبار لبنان

    الحدود اللبنانية - الأراضي المحتلة
    فيديو لمكان استهداف عناصر حزب الله في جنوب لبنان
    الحدود اللبنانية الجنوبية
    تضرر منازل في قرى جنوبية جراء القصف الاسرائيلي
    الحدود اللبنانية الجنوبية
    حزب الله يطلق النار على شمال إسرائيل ردا على مقتل 3 من عناصره

    الأكثر قراءة

    صورة من الفيديو- أثناء هروب جماعي بعد هجوم حركة حماس
    طوفان الأقصى
    فيديو هروب جماعي.. حفل تحول الى جحيم والمفقودون بالمئات جنوب إسرائيل
    عناصر من حركة حماس
    طوفان الأقصى
    فيديو.. اقتحام كتائب القسام لموقع إيرز العسكري
    شاني لوك
    تفاصيل جديدة حول اختفاء بلوغر ألمانية في صحراء النقب جنوب إسرائيل