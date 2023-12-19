قذائف فوسفورية وغارات مسيّرة.. كيف يبدو المشهد جنوباً؟

قصفت المدفعية الاسرائيلية أطراف الخيام بقذيفتين نوع فوسفوري كما قصفت تلة العويضة. واستهدف القصف المدفعي الاطراف الشرقية لبلدة بليدا. وطاول القصف أطراف حولا وادي اسطبل.

كذلك، حلّق الطيران الاستطلاعي الاسرائيلي فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا الى مشارف مدينة صور وفوق مجرى نهر الليطاني.

واستهدف الجيش الاسرائيلي بعيد الفجر، برماياته الرشاشة محيط عيتا الشعب والناقورة.

وقصفت المدفعية الاسرائيلية منزلاً مستهدَفاً مرات عدة سابقا، في منطقة الجبل في بلدة ميس الجبل، كما قصفت بساتين الزيتون بين ديرميماس وكفركلا ووادري السلوقي.

ونفذت مسيّرة عدواناً جوياً استهدفت خلاله الاطراف الجنوبية – الشرقية لبلدة مارون الراس بعدة صواريخ.

وقصفت مسيّرة أطراف بلدة الناقورة وجبل اللبونة.

واستهدف صاروخ من طائرة مسيّرة اسرائيلية منطقة عين علما، الاطراف بين بلدتي الناقورة وعلما الشعب.

وسقطت قذيفة على طريق خلة ابو زيد بالقرب من المنازل في رميش احدثت حفرة كبيرة في الطريق.

وسجل قصف مدفعي متقطع على محيط بلدة رميش.

الى ذلك، حلق المسيّرات الاسرائيلية بكثافة في أجواء مدينة بعلبك والقرى المجاورة.

وبعد الظهر، تجدد القصف المدفعي على اطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب وجبل اللبونة المحاذي للخط الازرق مع فلسطين المحتلة.

كما شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارات جوية على منطقة اللبونة واطراف الجبين شيحين وطيرحرفا.

وسجل قصف مدفعي لاطراف حولا. وقصفت ايضا اطراف بلدة مروحين.

كما تم استهداف أطراف بلدتي بليدا ومحيبيب بقذائف حارقة وفسفورية.

واطلقت دبابة ميركافا معادية قذائف مباشرة بإتجاه بلدة يارون. وأدى إنفجار صاروخ معاد اعتراضي في أجواء مدينة بنت جبيل الى سقوط أجزاء منه على احد المنازل خلف مبنى المدرسة المهنية، ما أدى الى إصابة سوري ونجله إصابة طفيفة.

في المقابل، إستهدف ‏حزب الله “عند الساعة ‌‌‏11:05 من ظهر‎ ‌‏يوم ‏الثلاثاء 19-12-2023، موقع ‏المطلة بالاسلحة المناسبة، وتم تحقيق اصابات مؤكدة”.‏

كما اطلق القنابل المضيئة طيلة الليل الفائت.

الى ذلك، تعرضت أطراف بلدة مارون الراس لسقوط 3 قذائف مدفعية مصدرها مواقع الجيش الاسرائيلي داخل فلسطين المحتلة.

كما نفذت مسيرّة اسرائيلية عدواناً جوياً مستهدفة منزلا عند اطراف بلدة مارون الراس بصاروخ موجه.