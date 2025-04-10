قرارات لوزير الداخلية بشأن انتخاب أعضاء مجالس بلدية واختيارية في 11 أيار

أصدر وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار قرارين دعا فيهما الهيئات الانتخابية في دوائر محافظة لبنان الشمالي ودوائر محافظة عكار لانتخاب أعضاء مجالس البلدية وتحديد عدد الأعضاء لكل منها بتاريخ 11/5/2025، كما دعا الهيئات الانتخابية في المدن والبلدات والقرى والأحياء خصوصا المخاتير والمجالس الاختيارية الى تحديد عدد المختارين والأعضاء المختارين لكل منها في دوائر محافظة لبنان الشمالي ودوائر محافظة عكار بتاريخ 11/5/2025.

كما أصدر الحجار قرارين بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في محافظة لبنان الشمالي ومحافظة عكار لانتخاب أعضاء مجالس البلدية، وانتخاب المختارين والأعضاء المختارين.