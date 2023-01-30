قراران جديدان لوزير المال

أصدر وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، قراراً مدّد بموجبه لغاية 23/1/2023 ضمناً، مهلة تقديم التصريح وتسديد الضريبة المتوجبة عن المبالغ المدفوعة، وفقاً لأحكام المادة 41 من قانون ضريبة الدخل خلال الفصل الرابع من العام 2022.

وأوضح بيان للمكتب الاعلامي في الوزارة، “أن هذا القرار يأتي من أجل إتاحة الفرصة أمام المكلفين للالتزام بهذا الموجب تفادياً لتطبيق الغرامات عليهم”.

كما أصدر قراراً آخر حدّد بموجبه دقائق تطبيق أحكام المادة 29 من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة)، يمكن للمعنيين والمهتمين للإطلاع على تفاصيل القرار بمواده الخمس الدخول عبر الرابط التالي: www.Finance.gov.lb للموقع الالكتروني لوزارة المال.