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قراران لوزير الإقتصاد بشأن إنتاج دقيق القمح وبيع الخبز

19 - مايو - 2022
آخر تحديث: 19 - مايو - 2022 5:03 مساءً
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أعلن المكتب الإعلامي لوزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام أنه في ظل استمرار الحكومة بتقديم الدعم للقمح المستورد المعد للطحين الذي تستورده المطاحن بواسطة مصرف لبنان بنسبة ١٠٠٪، وحيث أن أولوية الدعم تقتضي حصرها برغيف الخبز، وحرصاً على الحفاظ على الأمن العذائي، أصدر سلام قرارين قضى الاول بحصر انتاج دقيق القمح بفئة موحد ٨٥ المعد لصناعة الخبز اللبناني، وقضى الثاني بمنع الافران والمخابز تسليم أو بيع الخبز اللبناني للجمعيات والمؤسسات المحلية أو الأجنبية من أي نوع كانت الا بعد عرضها على وزارة الاقتصاد والتجارة لدرسها والنظر باعطاء الموافقة بشأنها، وتُستثنى منها الاتفاقات المعقودة مع الجيش اللبناني والقوى الامنية.

يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة أصدرت أسعار جديدة لربطة الخبز اليوم الخميس كالآتي:

ربطة الخبز الصغيرة وزن ٣٨٨ غراما بـ٨٠٠٠ ليرة.
ربطة الخبز الوسط وزن ٨٥٥ غراما بـ١٣٠٠٠ ليرة.
ربطة الخبز الكبيرة وزن ١٠٩٥ غراما بـ١٦٠٠٠ ليرة.

يأتي احتساب التسعيرة الجديدة، بعد الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات التي تؤثر مباشرةً في سعر إنتاج الطحين وفي كلفة انتاج ربطة الخبز وكلفة النقل، الى جانب ارتفاع سعر القمح في الاسواق العالمية نتيجة الأزمة الاوكرانية.

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