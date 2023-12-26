الثلاثاء 13 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 26 ديسمبر 2023 |
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قراران من وزير الصحة برفع تعرفتي غسيل الكلى والدم

منذ 9 دقائق
فراس الأبيض

فراس الأبيض

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صدر عن وزير الصحّة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، قراران يقضيان بزيادة تعرفة جلسة غسيل الكلى، كما جلسة غسيل الدم من البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL-Apheresis) وذلك وفق الآتي:

– تصبح تعرفة كل جلسة علاج بالتحال الكلوي (غسل الكلى) للمستشفى: ستة ملايين وثلاثة وتسعين ألف ليرة لبنانية (و6093000) وللطبيب: ثمانمئة وستة وتسعين ألف ليرة (896000).

– تصبح تعرفة جلسة غسيل الدم من البروتين الدهني المنخفض الكثافة (LDL-Apheresis) للمستشفى: أربعة وخمسين مليونًا وثمانمئة وإحدى وستين ألف ليرة لبنانية (54861000) وللطبيب: ثمانمئة وستة وتسعين ألف ليرة (896000)؛ وتغطي وزارة الصحّة العامة جلسة كل ثلاثة أسابيع، على ألا يتعدى عدد الجلسات السنوي سبع عشرة جلسة.

يأتي هذان القراران للأبيض من ضمن خطوات متعددة ستنفذ تباعًا، من بينها تغيير تعرفات الاستشفاء لجعله أقل كلفة على المرضى.

وشدّد الأبيض، في تصريح، على “أن رفع تعرفتي غسيل الكلى والدم يهدف بالدرجة الأولى إلى الوقوف إلى جانب المريض، بما لا يكبده أي فروقات إضافية سواء من المستشفيات أو الأطباء المعالجين، وذلك تحت طائلة المسؤولة. كما أن القرارين يؤمنان حقوق المستشفيات والأطباء بما يراعي صعوبة الظروف المالية الراهنة ويحقق العدالة”.

وأكد أن “إقرار الموازنة العامة سينعكس بشكل أكثر شمولية على رفع تعرفات الاستشفاء بما يقلص الأعباء الإضافية المفروضة على المرضى ويسهم في تحقيق استراتيجية وزارة الصحة العامة في تأمين صمود القطاع الصحي والطبي في لبنان”.

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