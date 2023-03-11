السبت 19 شعبان 1444 ﻫ - 11 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قرارٌ بترحيل 8 نازحين من هذه البلدة

منذ 40 دقيقة
بلدية القاع

بلدية القاع

A A A
طباعة المقال

اتّخذ مجلس بلدية القاع في البقاع الشمالي، قراراً يحمل الرقم 7 موقّعاً من رئيس المجلس البلدي المحامي بشير مطر “بترحيل ثمانية أفراد من النازحين السوريين المخلين بأمن بلدة القاع والجوار ومن يتبين تورطه من أهلهم وذويهم وسواهم من النازحين، بناء على المرسوم رقم 5595 تاريخ 22 9 1982 أصول المحاسبة في البلديات”.

كما طلب من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين “نزع صفة نازح عن هؤلاء وعن أهاليهم وإيقاف المساعدات العينية والمادية عنهم”.

وأرسل المحامي مطر القرار إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وإلى رئيس مكتب مخابرات الجيش في بلدة القاع المقدم زارا المولى.

    المزيد من أخبار لبنان

    حريق- تعبيرية
    إخماد حريقَين في مكبَّين للنفايات
    إشكال
    إشكال وإطلاق نار في طرابلس
    النائبة حليمة القعقور
    القعقور: عوائق تنظيمية وقانونية تقف أمام مشاركة الشباب في صناعة القرار

    الأكثر قراءة

    جويل حاتم وجورج الراسي
    بالفيديو.. جويل حاتم تنهي حياتها خلال بث مباشر
    هزّة جديدة شعرت بها مناطق في لبنان وسوريا
    هزّة جديدة شعرت بها مناطق في لبنان وسوريا
    طقس لبنان
    المنخفض الجويّ يقترب.. انخفاض سريع في الحرارة وأمطار وثلوج!