السبت 19 شوال 1443 ﻫ - 21 مايو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قرارٌ من بوشكيان بشأن الطحين المدعوم

منذ 12 ساعة
A A A
طباعة المقال

أصدر وزير الصناعة جورج بوشكيان قراراَ ألزم فيه المصانع المنتجة لسلع مصنّعة من مادة الطحين باستعمال الطحين غير المدعوم.
وجاء في القرار:
المادة الأولى: على حميع المصانع باستثناء أفران الخبز على أنواعه، المنتجة لسلع تستعمل مادة الطحين في انتاجها الالتزام باستعمال الطحين غير المدعوم، أو في حال استعمال الطحين المدعوم دفع فرق السعر لصالح مصرف لبنان.

المادة الثانية: على جميع المطاحن العاملة في لبنان، الالتزام إما بعدم تسليم الطحين المدعوم الى المصانع المعنية بالمادة الأولى أعلاه أو الزام هذه المصانع بدفع فرق السعر الى مصرف لبنان.

المادة الثالثة:تتولى الوحدات المختصة في وزارة الصناعة تنفيذ هذا القرار بالتعاون والتنسيق مع الوحدات المختصة في وزارة الاقتصاد والتجارة لا سيما مديرية حماية المستهلك.

المادة الرابعة: تتعرض المصانع والمطاحن المعنيّة بهذا القرار للاجراءات المنصوص عليها قانوناً في حال المخالفة.

    المزيد من أخبار لبنان

    جمعية مصارف لبنان
    الحكومة اليمنية تطالب لبنان بالإفراج عن أموال مجمَّدة لدى أحد مصارفه
    جثة
    العثور على جثة على ضفاف نهر الكلب
    وزير الصحة العامة ​فراس الأبيض
    وزير الصحة: تأمين استيراد الدواء للأشهر الأربعة المقبلة يؤمن الإستقرار

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ظاهرة غير مشروعة تلحق ضررًا بسائقي السيارات العمومية.. ماذا في التفاصيل؟
    صورة مجهرية للحيوانات المنوية
    تحذير للرجال.. هذه الأعراض تدل على ضعف الحيوانات المنوية!
    الدولار
    تلقى 360 ألف دولار “هدية” من الدولة بالخطأ.. ورفض إعادتها!