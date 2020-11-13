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قرار الإقفال العام يدخل حيز التنفيذ غدا … وهذا ما طلبته قوى الأمن

منذ 11 دقيقة
آخر تحديث: 13 - نوفمبر - 2020 6:37 مساءً
كورونا في لبنان

كورونا في لبنان

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في إطار متابعة مواجهة خطر انتشار جائحة كورونا، وتنفيذاً لقرار وزير الداخلية والبلديات رقم /1432/ تاريخ 12-11-2020 الذي يتعلق بالإقفال لمواجهة ارتفاع الاصابات جراء هذا الوباء، وقضى بمنع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات من الساعة 17:00 لغاية الساعة 5:00 من صباح اليوم التالي، اعتباراً من 14/11/2020 لغاية 30/11/٢٠٢٠، ستباشر قوى الامن الداخلي عبر جميع الوسائل المتاحة من خلال اقامة حواجز ثابتة ومتنقلة وتسيير دورياتها على جميع الأراضي اللبنانية، بتطبيق هذا القرار لجهة تقيد المواطنين الالتزام بوضع كمّامة واقية أثناء التنقّل، والتقيد بتعليمات الانتقال بالمركبات الآلية، عدم التزام المؤسسات بالقدرة الاستيعابية المسموح بها والتدابير الوقائيّة لمكافحة فيروس كورونا وغيرها، وتنظيم محاضر ضبط بحقّ المخالفين.

كما تطلب هذه المديرية العامة من المواطنين الكرام، الالتزام التام بهذا القرار، وتُذكِّرهم بأن دورهم أساس في هذه الظروف الاستثنائية، كونهم شركاء في مسؤولية حماية الأمن الصحي والحفاظ على السلامة العامة، ومن واجباتهم أن يلتزموا بالقرارات الصادرة عن السلطات المختصّة، وإيلاء المصلحة العامّة الأولوية قبل أيّ اعتبار، للحدّ من انتشار الوباء بحسب بيان صادر عن قوى الأمن الداخلي.

وقالت المديرية: نحن على استعداد دائم لتلقي كل الحالات الموثّقة لأي مخالفة لهذا القرار، من خلال تصويرها (صورة فوتوغرافية، فيديو…)، وإرسالها إلى شعبة العلاقات العامة عبر Facebook، وعلى خدمة “بلّغ”، على موقعنا الرسمي www.isf.gov.lb، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، كما تُذكِّرهم ايضاً أن بإمكانهم الابلاغ عن اية مخالفة، السؤال والاستفسار عن كل ما يتعلّق بهذا القرار أو بإجراءات الوقاية، عبر الاتصال بغرفة العمليات على الرقم /112/.”

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