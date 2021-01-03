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قرار بإقفال الحضانات طيلة الأسبوع المقبل في كل لبنان

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 3 - يناير - 2021 8:28 مساءً
إقفال الحضانات طيلة الأسبوع المقبل

إقفال الحضانات طيلة الأسبوع المقبل

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أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن قراره إقفال جميع حضانات الأطفال طيلة الأسبوع المقبل على جميع الأراضي اللبنانية تحسبًا من الإرتفاع الحاصل في عدد الإصابات بـCovid-19، على أن يتم تقدير الموقف مستقبلا في ضوء قرارات لجنة كورونا الوزارية ومعطيات الواقع الصحي.

وكانت وزارة الصحة العامة قد أعلنت مساء اليوم عن تسجيل 2870 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء في شباط الفائت إلى 189278

كما سجل لبنان 10 حالات وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 1486.

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