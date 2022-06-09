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قرار باستثناء العسكريين من دولار المدارس الخاصة

9 - يونيو - 2022
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة الأمين العام للمدارس الكاثوليكية ورئيس اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الأب يوسف نصر، وتم التوافق على استثناء العسكريين من قرار المدارس الخاصة المتعلق باستيفاء جزء من الأقساط المدرسية عن العام الدراسي المقبل بالدولار نقداً، لأن رواتب العسكريين لا تزال محدودة وتدفع بالليرة اللبنانية.

وأكد الأب نصر للعماد عون أنه “بهذه الطريقة تكون المؤسسات التربوية الخاصة قد ساهمت في دعم المؤسسة العسكرية، بخاصة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة”، مثمناً “الدور الوطني الذي تقوم به في الحفاظ على الأمن والاستقرار”.

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