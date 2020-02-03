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أخبار لبنان

قرار بتخلية سبيل ربيع الزين بكفالة مالية.. وتوقيف آخرين

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أصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان بسام الحاج قرارا بتخلية سبيل ربيع الزين بكفالة 500 ألف ليرة، مع ارسال الملف غدا الى النيابة العامة، وعلى ضوء ذلك يمكن تصديق القرار او مخالفته ويقرر الافراج عنه او عدمه في الغد.

 

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وتقرر تخلية سبيل كل من شربل قاعي من دون الادعاء عليه، ومن دون كفالة، وعماد المصري مع كفالة.

وادعى القاضي الحاج على شاهدين هما جهاد العلي وجو شليطا بعدما استمع اليهما واصدر مذكرة توقيف في حقهما. وأبقي قيد التوقيف في هذا الملف كل من محمد سرور وجورج قزي.

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