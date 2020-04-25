قرار بتعديل مواقيت الفتح والأقفال للمؤسسات التجارية

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أصدر وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي قرارا عدل بموجبه مواقيت الفتح والأقفال للمؤسسات التجارية والصناعية، كالآتي:

كافة أنواع المصانع (24 ساعة)

أسواق الجملة:

خصار فواكه سمك من الساعة (3 فجرا ولغاية الخامسة مساءً)،

مستودعات الأدوية الطبية (24 ساعة)، م

ستودعات المواد الغذائية (من الخامسة فجرا الى الخامسة مساءً)،

محلات بيع المفرق :

السوبر ماركت والميني ماركت

حلويات باتسيري والمعجنات والمطاعم ومحال بيع المؤكلات الجاهزة (من الساعة الخامسة فجراً وحتى التاسعة مساءً)،

الصيدليات (بحسب قرار نقابة الصيادلة)، الصيارفة وتحويل الأموال وشركات الشحن وتخليص البضائع ومولدات الكهرباء وشركات الإنترنت ( من الساعة 8 صباحاً وحتى الخامسة مساءً)، المصارف (حسب قرار جمعية المصارف)، شركات الأمن والحراسة والفنادق والشقق المفروشة ومكاتب التأمين (24 ساعة)، محطات المحروقات (24 ساعة)، محطات تعبئة وتوزيع الغاز (من الخامسة صباحًا ولغاية الخامسة مساءً).