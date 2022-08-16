الثلاثاء 18 محرم 1444 ﻫ - 16 أغسطس 2022 |
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قرار تمديد العقد الموقّع مع لبنان لتزويده بالفيول بين ميقاتي ووفد عراقي

منذ 41 دقيقة
الرئيس نجيب ميقاتي

الرئيس نجيب ميقاتي

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عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، سلسلة لقاءات واجتماعات في السرايا االحكومية، فاستقبل وفدا عراقيا ضم مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي علاء عبد الحسين الساعدي وكلا من: خالد منصور رسن وحسن هادي حسن من مكتب رئيس الوزراء العراقي، والدكتور مازن صباح الأحمد من البنك المركزي العراقي، ومدير عام مركز التدريب المالي والمحاسبي في وزارة المالية أحمد جواد الدهلكي وعبد الكاظم عبد علي الدراجي من وزارة التربية، والسفير العراقي حيدر شياع البراك.

وتم خلال اللقاء البحث في قرار الحكومة العراقية تمديد العقد الموقّع مع لبنان لتزويده بالفيول، والبحث في نفعيل الاتفاقات الثنائية الموقّعة بين البلدين وتطويرها لا سيما في مجالات الزراعة والصحة والتربية والنفط، اضافة الى التعاون على نطاق واسع مع القطاع الخاص عبر تشجيع غرف التجارة العراقية على شراء المنتجات الزراعية والصناعية اللبنانية.

واستقبل ميقاتي وزير التنمية الدولية الكندي هارجيت ساجان ترافقه السفيرة الكندية شانتال شاستناي، وتم خلال اللقاء عرض للعلاقات الثنائية ولتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة.

واجتمع ميقاتي مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض.

كما استقبل النائب وائل ابو فاعور، الذي قال: “هذا لقاء تشاوري مع دولة الرئيس ميقاتي حول الأوضاع العامة. وتمنيت عليه ضرورة ايلاء اهتمام للقضايا الإجتماعية ومعالجة بعض الامور، وسيبدأ دولة الرئيس سلسلة اجتماعات وزارية لمعالجة الأمور الإجتماعية تحديدا ومنها: البرامج الإجتماعية التي يفترض أن تكون حركتها أكثر نشاطا، موضوع القمح والرواتب والزيادات والمساعدات الإجتماعية التي هي لآخر شهر أيلول ويفترض معالجة هذا الامر، فضلا عن موضوع الجامعة اللبنانية وضرورة مساعدتها لأن هناك حاجة لتأمين الدراسة لنحو 80 الف طالب وطالبة”.

واستقبل ميقاتي الوزيرة السابقة زينة عكر.

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