قرار جديد من كركي... وهذا ما جاء فيه

أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي قرارًا حمل الرقم 935 بتاريخ 23/9/2022 قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية عن شهر أيلول 2022 بلغت قيمتها حوالي 37 مليار ل.ل. توزع بين المستشفيات والأطباء وستحول هذه المبالغ إلى حسابات المستشفيات واللجان الطبية فيها خلال الأيام القليلة القادمة.

وعليه، جدد مديرعام الصندوق دعوته إلى المستشفيات كي تلتزم بالتعرفات الطبية والإستشفائية الجديدة التي ستصدر عن إدارة الصندوق هذا الأسبوع وعدم تقاضي أية فروقات مالية تحت طائلة وقف السلفات المالية وفسخ العقود المبرمة معها عند الإقتضاء.

من جهة أخرى، طالب كركي الدولة اللبنانية تحمل مسؤوليتها ودفع الديون المتوجبة عليها للصندوق والتي تجاوزت الـ5000 مليار ل.ل. مع نهاية العام 2021 وكذلك الأموال المرصودة في الموازنات العامة ولا سيما موازنة العام 2022، وضرورة مضافرة الجهود كي يستعيد الصندوق دوره الريادي في حفظ الأمنين الصحي والإجتماعي في البلاد.

كما تمنى على معالي وزير المالية د. يوسف الخليل رفد الصندوق بمبلغ الـ400 مليار ل.ل. بحسب ما تم التوافق عليه مؤخرًا بأسرع فرصة ممكنة.