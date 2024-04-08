قرار حاسم من "التيار الوطني الحر" بالتضامن مع "القوات اللبنانية" في أزمة خطف "باسكال"

منذ انتشار خبر خطف القيادي في “القوات اللبنانية”، باسكال سليمان، اتخذت قيادة “التيار الوطني الحر” قراراً حاسماً بالوقوف إلى جانب “القوات” في هذه الأزمة والمساهمة في التكافل المسيحي.

ووفق مصادر مطلعة لموقع “لبنان-24″، فإن القرار المتخذ لا يشمل الذهاب إلى خطاب “قواتي” باتهام “حزب الله”، بل رفع خطاب معتدل يستنكر ما حصل ويدعو إلى عدم التسرع، مع اصطفاف واضح إلى جانب القوى المسيحية.

وتُشير المصادر إلى أن انتماء نائب رئيس “التيار”، ناجي حايك، إلى جبيل يزيد من حاجة “التيار” إلى الانخراط في عملية الدعم الكاملة للأحزاب المسيحية وعدم الوقوف على الحياد.

وعكست هذه الخطوة تضامنا قويا بين القوى المسيحية في لبنان في ظل الأحداث الراهنة، مؤكدةً على أهمية التكافل والتعاضد لمواجهة التحديات السياسية والأمنية.