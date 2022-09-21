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قرار قضائيّ بشأن اقتحام أحد المصارف... هذه تفاصيله

منذ 42 دقيقة
القضاء

القضاء

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صدر قرار عن قاضي التحقيق في بيروت القاضي شربل أبو سمرا في قضية اقتحام “بلوم بنك” – فرع السوديكو بترك الشبان بكفالة مالية مع منع السفر لستّة أشهر، والإبقاء على عبدالرحمن ذكريا وإحالته على المحكمة العسكرية لوجود مذكرات توقيف بحقّه سابقاً.

وتحتجز المصارف اللبنانية أموال المودعين لديها من لبنانيين وأجانب منذ عام 2019، وتفرض قيوداً مشددة على السحوبات لاسيما بالعملات الأجنبية، على الرغم من عدم وجود أي نص قانوني يعطيها الحق في الخطوة التي أقدمت عليها، ومنذ ذلك الحين، ترتفع أصوات المودعين لاستعادة أموالهم.

وسبق أن وصف البنك الدولي في تقرير، الانهيار المالي الذي يشهده لبنان بـ”المتعمد وقد يكون واحداً من أسوأ ثلاثة انهيارات مالية في العصر الحديث”، وألمح إلى أن المودعين في مصارف لبنان تعرضوا لـ “مخطط بونزي” الاحتيالي الشهير، معتبراً “الشعارات السياسية حول قدسية الودائع جوفاء وانتهازية. في الواقع، فإن إساءة استخدام السياسيين لهذا المصطلح أمر قاس”.

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