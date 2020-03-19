أخبار لبنان

قرار لدياب يتعلق بتحديد الاجراءات والتدابير الملزمة للمؤسسات المستثناة من الاقفال

أصدر رئيس ​مجلس الوزراء​ ​حسان دياب​، بناء على اقتراح وزير ​الاقتصاد​ والتجارة ​راوول نعمه​، قرارا يتعلق بتحديد الاجراءات والتدابير الملزمة للمؤسسات المستثناة من الاقفال، والتي تعنى بتخزين وبيع المواد الغذائية وغيرها من المواد الاستهلاكية الاساسية، والمنتجات الزراعية والمواد الاولية اللازمة لها وعلى المطاحن والافران.

 

المزيد من الأخبار

بين صدور النتيجة السلبية والإيجابية لمصاب…

كورونا في لبنان.. هل نحن أمام مرحلة الحجر على مناطق بأكملها؟

وينص القرار على اتخاذ اجراءات وتدابير فعالة وفورية ومبكرة لحماية موظفي هذه المؤسسات وزبائنها، وذلك لاجل المحافظة على ​السلامة العامة​، ومنعا لأي استغلال للظروف الصحية والاقتصادية الطارئة من شأنه الحاق الضرر بالمستهلكين سواء عن طريق بيع سلع او تقديم خدمات غير مطابقة للمواصفات او من خلال رفع اسعارها بشكل غير مبرر.

وذلك للحؤول دون اتخاذ اجراءات صارمة قد تصل الى حد اغلاق المؤسسات غير الممتثلة للقواعد والاجراءات الاحترازية الالزامية، وتسببها سواء عن اهمال او عن قصد بانتشار ​فيروس كورونا​ المستجد.

شاهد أيضاً
أخبار لبنان

التقرير اليومي لوزارة الصحة عن “كورونا”: 149 حالة مثبتة مخبريّاً

أخبار لبنان

المديرية العامة للأوقاف الإسلامية نبهت من التهاون في تنفيذ قرار تعليق صلوات الجماعة

أخبار لبنان

لبنان يستورد مواد غذائية من دول موبوءة: هل تنقل هذه البضائع فيروس الكورونا؟

أخبار لبنان

معلومات تدق ناقوس الخطر.. وزارة العمل تدرس تخفيض الأجور 50% مع انتشار كورونا؟