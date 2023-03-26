قرار لرابطة المدارس الإنجيلية حول التوقيت المعتمد.. صيفي أم شتوي؟

أكّدت رابطة المدارس الانجيلية أنها تترك لإدارات مدارسها في مناطق تواجدها الذي يغطي لبنان، إتخاذ التوقيت الذي يتناسب مع إزالة كل حساسية بين المكونات اللبنانية المختلفة التي تشكل نسيجها التربوي.

وقالت في بيانها: “إن القرار الإداري الذي صدر عن رئاسة الحكومة بإغفال تطبيق التوقيت الصيفي خلافاً لما هو متعارف عليه منذ عقود، تحول الى اصطفاف طائفي لا يتحمله اللبنانيون مضافاً الى معاناتهم المشتركة اليومية. لقد كان من الأولى أن يبنى هذا القرار على الأعراف العلمية والاقتصادية والإرباكات التكنولوجية التي يسببها، بدلاً من إثارة حساسياتٍ دينية أدت الى ما أدت إليه من بياناتٍ ومواقف تؤدي الى مزيدٍ من الانقسام والضرر الذي سببه القرار”.

وأضافت: “إن رابطة المدارس الإنجيلية إيماناً منها بضرورة تخفيف حدة الاصطفافات الدينية في موضوع لا يمت الى الدين بشيء، تترك لإدارات مدارسها في مناطق تواجدها الذي يغطي لبنان، إتخاذ التوقيت الذي يتناسب مع إزالة كل حساسية بين المكونات اللبنانية المختلفة التي تشكل نسيجها التربوي”.