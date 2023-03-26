الأحد 4 رمضان 1444 ﻫ - 26 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قرار لرابطة المدارس الإنجيلية حول التوقيت المعتمد.. صيفي أم شتوي؟

منذ 38 دقيقة
المدارس

المدارس (تعبيرية)

A A A
طباعة المقال

أكّدت رابطة المدارس الانجيلية أنها تترك لإدارات مدارسها في مناطق تواجدها الذي يغطي لبنان، إتخاذ التوقيت الذي يتناسب مع إزالة كل حساسية بين المكونات اللبنانية المختلفة التي تشكل نسيجها التربوي.

وقالت في بيانها: “إن القرار الإداري الذي صدر عن رئاسة الحكومة بإغفال تطبيق التوقيت الصيفي خلافاً لما هو متعارف عليه منذ عقود، تحول الى اصطفاف طائفي لا يتحمله اللبنانيون مضافاً الى معاناتهم المشتركة اليومية. لقد كان من الأولى أن يبنى هذا القرار على الأعراف العلمية والاقتصادية والإرباكات التكنولوجية التي يسببها، بدلاً من إثارة حساسياتٍ دينية أدت الى ما أدت إليه من بياناتٍ ومواقف تؤدي الى مزيدٍ من الانقسام والضرر الذي سببه القرار”.

وأضافت: “إن رابطة المدارس الإنجيلية إيماناً منها بضرورة تخفيف حدة الاصطفافات الدينية في موضوع لا يمت الى الدين بشيء، تترك لإدارات مدارسها في مناطق تواجدها الذي يغطي لبنان، إتخاذ التوقيت الذي يتناسب مع إزالة كل حساسية بين المكونات اللبنانية المختلفة التي تشكل نسيجها التربوي”.

    المزيد من أخبار لبنان

    حراك المتقاعدين العسكريين
    العسكريون المتقاعدون يؤجلون اعتصام الغد إلى موعد لاحق
    محمد سليمان
    النائب سليمان: ردود الفعل الطائفية على مسألة التوقيت خطأ أكبر
    مجلس الوزراء
    هل من جلسة حكومية قريبة "لبحث مسألة التوقيت"؟

    الأكثر قراءة

    محافظ بيروت مروان عبود
    بعد استهزاء بـ "التوقيت الهجري".. محافظ بيروت يأمر بفتح تحقيق!
    بهاء الحريري
    بهاء الحريري يطلق برنامج عمله متمسكاً بنهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري
    وزير التربية والتعليم عباس الحلبي
    وزير التربية يقول كلمته.. سنعتمد هذا التوقيت!