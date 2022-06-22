قرار للجمهورية القوية بشأن استشارات الخميس

أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن كتلة الجمهورية القوية لن تسمي أحداً الخميس لتكليفه تشكيل الحكومة.

وأشار جعجع في مؤتمر صحفي، الى أن التكتل وضع مواصفات معينة لرئيس الحكومة الذي ممكن أن يُكلف و”لم نلمس جدية لدى نواف سلام بتحمل هكذا مسؤولية إذ إنه لا يأتي إلى البلد إلا قليلا”، سائلاً: كيف بإمكاننا أن نكلفه؟

وأكد أيضاً عدم تسمية الرئيس نجيب ميقاتي، مشدداً على أن الأخير عمل جاهدًا لتنظيم الإنتخابات النيابية والتفاوض مع صندوق النقد الدولة لكنه لا يتوافق مع الكثير من المواصفات التي نضعها.

في سياق منفصل، علّق جعجع على حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بقضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري قائلاً: لا يكفي معرفة الحقيقة فحسب بل نريد تحقيق الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة.