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قرار للمحكمة العسكرية بالتشدد في الأحكام بحق مطلقي النار خلال المناسبات

منذ 54 دقيقة
آخر تحديث: 6 - يناير - 2021 5:06 مساءً
محكمة

محكمة

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إتخذت هيئة المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد منير شحادة قرارا بالتشدد في الأحكام التي ستصدر تباعا في حق المدعى عليهم في حوادث إطلاق النار، ومنها الإبتهاج خلال الأعياد أو خلال مناسبات الأفراح كما الأتراح، وذلك تزامنا مع تفشي ظاهرة تفلت السلاح بيد المواطنين وكثرة حوادث إطلاق النار خلال المناسبات الإجتماعية، وخصوصا ما حصل ليلة رأس السنة على الأراضي اللبنانية كافة، على أن يشكل قرار المحكمة برئاسة العميد شحادة رادعا للمرتكبين وسواهم لعدم تكرار مثل هذه الظاهرة السيئة ولوضع حد حازم لها.

وسيشمل التشدد في العقوبات رفع مدة التوقيف والغرامات معا، وذلك اعتبارا من تاريخ 31/12/2020 ضمنا لتشمل الأحكام مطلقي النار ليلة رأس السنة.

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