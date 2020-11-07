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قرار لمحافظ بعلبك – الهرمل بإقفال بلدة كفردبش لمدّة أسبوع

منذ 7 دقائق
محافظ بعلبك بشير خضر

محافظ بعلبك بشير خضر

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أصدر محافظ بعلبك – الهرمل بشير خضر، قرارا بإقفال بلدة كفردبش لمدة أسبوع، اعتبارا من يوم غد الأحد، “وبالحجر على المصابين بالفيروس في البلدة، لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره”.

وطلب من بلدية شمسطار “إقفال جميع مداخل البلدة، والإبقاء على مدخل واحد للدخول والخروج، وتكليف أشخاص مختصين، ممرضين أو مسعفين، الوقوف على هذا المدخل للمراقبة الصحية، كما كلفت البلدية مراقبة تطبيق الإجراءات التي ستتخذ، ونشر نسخة عن هذا القرار في الأماكن العامة مرفقا بالإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة العامة، والمتعلقة بهذا الشأن، وإبلاغ الأهالي إلغاء التجمعات على اختلافها، والتقيد بأصول التباعد الاجتماعي، وعدم مغادرة منازلهم إلا في حالات الضرورة القصوى، وإقفال كافة الصالات والنوادي الرياضية والمراكز الدينية”.

وكلف المحافظ خضر قيادة منطقة البقاع في قوى الأمن الداخلي “تنفيذ مضمون القرار بالتنسيق مع بلدية شمسطار”.

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