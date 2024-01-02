قرار لوزير الدفاع بشأن "تراخيص الأسلحة".. ماذا جاء فيه؟

أصدر وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم اليوم الثلاثاء، قراراً يتعلّق بتمديد صلاحية فئات محددة من تراخيص الأسلحة التي تنتهي بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١ وذلك حتى تاريخ ٣١ كانون الثاني ٢٠٢٤ ضمنًا.

وجاء في القرار:

“المادة الأولى: تمدد حصراً صلاحية تراخيص حمل الأسلحة التالية الصادرة عن وزارة الدفاع الوطني والتي تنتهي بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١ حتى تاريخ ٣١ كانون الثاني الحالي ٢٠٢٤ ضمناً:

-الصفة الدبلوماسية (النموذج البنفسجي)

-الصفة الرسمية (النموذج البرتقالي)

-الصفة الخاصة (التي تحمل صفة مرافق) (النموذج البني)

-الصفة الغرفة العسكرية(التي تحمل صفة مرافق) (النموذج النبيذي)

المادة الثانية: يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه”.

كما أصدر وزير الدفاع قراراً يتعلق باعتماد النماذج التالية فقط لتراخيص حمل الاسلحة (دبلوماسي-خاص) للعام ٢٠٢٤ على ان تكون صالحة لغاية ٢٠٢٤/١٢/٣١ وفقاً للملحق المرفق ربطاً.