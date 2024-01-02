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قرار لوزير الدفاع بشأن "تراخيص الأسلحة".. ماذا جاء فيه؟

منذ ساعة واحدة
وزير الدفاع موريس سليم

وزير الدفاع موريس سليم

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أصدر وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم اليوم الثلاثاء، قراراً يتعلّق بتمديد صلاحية فئات محددة من تراخيص الأسلحة التي تنتهي بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١ وذلك حتى تاريخ ٣١ كانون الثاني ٢٠٢٤ ضمنًا.

وجاء في القرار:

المادة الأولى: تمدد حصراً صلاحية تراخيص حمل الأسلحة التالية الصادرة عن وزارة الدفاع الوطني والتي تنتهي بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١ حتى تاريخ ٣١ كانون الثاني الحالي ٢٠٢٤ ضمناً:
-الصفة الدبلوماسية (النموذج البنفسجي)
-الصفة الرسمية (النموذج البرتقالي)
-الصفة الخاصة (التي تحمل صفة مرافق) (النموذج البني)
-الصفة الغرفة العسكرية(التي تحمل صفة مرافق) (النموذج النبيذي)

المادة الثانية: يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه”.

كما أصدر وزير الدفاع قراراً يتعلق باعتماد النماذج التالية فقط لتراخيص حمل الاسلحة (دبلوماسي-خاص) للعام ٢٠٢٤ على ان تكون صالحة لغاية ٢٠٢٤/١٢/٣١ وفقاً للملحق المرفق ربطاً.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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