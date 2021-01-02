برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

قرار من المحكمة الشرعية الجعفرية العليا لصالح “ليليان شعيتو”

منذ 10 دقائق
ليليان شعيتو

ليليان شعيتو

A A A
طباعة المقال

بعد الحديث عن حرمان ليليان شعيتو، المصابة في انفجار مرفأ بيروت، وحرمان عائلتها من مشاهدة طفلها الرضيع، أصدرت المحكمة الشرعية الجعفرية العليا قرارا بمنع سفر الطفل، وتسليمه الى جدته والدة امه اربع ساعات يوميًا بهدف تقريبه من امه المريضة التي تَرقُدُ في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت.

وبحسب القرار، تقرر “إبلاغ سائر الأجهزة الأمنية والقضائية وجميع المحاكم الشرعية الجعفرية في لبنان ريثما يصار الى اجراء اللازم وفقًا للشرع والقانون، وذلك بعد ان تواصل المفتش العام للمحاكم الشرعية الجعفرية القاضي حسن الشامي والنائب العام فيها القاضي بلال وزني مع رئيس المحكمة العليا الشيخ محمد كنعان.”

    المزيد من أخبار لبنان

    عبد الرحمن البزري​
    البزري: هذا التاريخ سيكون مهماً جداً على صعيد إصابات كورونا المرتفعة
    محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي
    محافظ جبل لبنان يصدر قراراً بعزل وإقفال هذه البلدة لمدة أسبوع
    تسجيل إصابات جديدة بكورونا في المناطق اللبنانية
    هكذا توزعت إصابات كورونا على القرى والمناطق اللبنانية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ميشال حايك
    ميشال حايك بتوقعات صادمة لعام 2021 … وهذا ما توقعه لـ صوت بيروت إنترناشونال
    دمشق تودع حاتم علي
    بالفيديو: وداع مؤثر لصاحب “الفصول الأربعة” حاتم علي
    فرانشيسكا سكالينجي
    بالفيديو: معايدة من الشاعرة الإيطالية فرانشيسكا سكالينجي للسوريين