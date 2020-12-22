قرار من المصرف المركزي القبرصي لحماية الودائع في المصارف اللبنانية بقبرص

اشارت معلومات ​صحفية​ الى ان ​المصرف المركزي​ القبرصي يتجه نحو إلزام جميع فروع المصارف ال​لبنان​ية العاملة في قبرص على تحويل ما يوازي جميع الإيداعات في هذه المصارف إلى حسابات خاصة لديه، وذلك حماية للودائع و تحسبا لأي خسائر قد تحصل في لبنان وتؤثر على هذه الفروع وعملائها. وقد تداعى مدراء هذه المصارف إلى اجتماع في المصرف المركزي اللبناني للتباحث في الموضوع.

وذكرت المعلومات بان هذا الإجراء في حال تطبيقه سوف يطمئن المودعين، يذكر أن عدد ​المصارف اللبنانية​ التي لها فروع في قبرص هو 12.

الجدير بالذكر أن المصارف القبرصية المملوكة جزئيا من بعض اللبنانيين لا يشملها هذا القرار المرتقب، إذ أنها تخضع للقوانين المعنية الإجراء و هي تحت وصاية ​البنك المركزي​ الأوروبي.