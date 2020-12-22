استمع لاذاعتنا

قرار من المصرف المركزي القبرصي لحماية الودائع في المصارف اللبنانية بقبرص

منذ 9 ساعات
ودائع

ودائع

A A A
طباعة المقال

اشارت معلومات ​صحفية​ الى ان ​المصرف المركزي​ القبرصي يتجه نحو إلزام جميع فروع المصارف ال​لبنان​ية العاملة في قبرص على تحويل ما يوازي جميع الإيداعات في هذه المصارف إلى حسابات خاصة لديه، وذلك حماية للودائع و تحسبا لأي خسائر قد تحصل في لبنان وتؤثر على هذه الفروع وعملائها. وقد تداعى مدراء هذه المصارف إلى اجتماع في المصرف المركزي اللبناني للتباحث في الموضوع.

وذكرت المعلومات بان هذا الإجراء في حال تطبيقه سوف يطمئن المودعين، يذكر أن عدد ​المصارف اللبنانية​ التي لها فروع في قبرص هو 12.

الجدير بالذكر أن المصارف القبرصية المملوكة جزئيا من بعض اللبنانيين لا يشملها هذا القرار المرتقب، إذ أنها تخضع للقوانين المعنية الإجراء و هي تحت وصاية ​البنك المركزي​ الأوروبي.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

الوزير حمد حسن
وزير الصحة: تقدمت بتوصية لإيقاف الرحلات القادمة من المملكة المتحدة
اللواء طوني صليبا
اللواء صليبا لذوي شهداء فوج إطفاء بيروت: نتعهد بمتابعة قضيتهم لاحقاق العدالة
يان كوبيتش
كوبيش: متى وكيف سيتخذ وزني وسلامة الخطوات المناسبة؟

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

كورونا في بريطانيا
رسالة لسكان العالم من خبراء الصحة بشأن السلالة الجديدة من كورونا
القرين "تعبيرية"
القرين هذا ما قد يسببه لك.. فكيف تسيطر عليه ويسيطر عليك؟
مبنى بي بي سي
بالفيديو: مذيع قناة “بي بي سي” يظهر بوضعية محرجة أمام الكاميرا