الخميس 4 رجب 1444 ﻫ - 26 يناير 2023 |
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قرار من عويدات: لعدم تسلم أي قرار صادر عن القاضي طارق البيطار

منذ 13 دقيقة
القاضي غسان عويدات

القاضي غسان عويدات

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أصدر المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، قرارا طلب فيه “عدم تسلم أي قرار او تكليف او تبليغ او استنابة او كتاب او إحالة او مذكرة مراسلة او أي مستند من اي نوع صادر عن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، لكونه مكفوف اليد وغير ذي صفة”.

وجاء في نص القرار:

يطلب الى:

1- رئيس وموظفي قلم النيابة العامة التمييزية وأمانة سر النائب العام لدى محكمة التمييز عدم استلام أي قرار او تكليف او تبليغ او استنابة او كتاب او إحالة أو مذكرة مراسلة او أي مستند من أي نوع صادر عن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، ان ورد مباشرة من قبله او بواسطة اي مرجع اخر، كونه مكفوف اليد في هذه القضية وغير ذي صفة، واعلام قسم المباحث الجنائية المركزية بذلك.
2- تكليف قسم المباحث الجنائبة المركزية ضبط ما ورد ذكره اعلاه في حال وروده الينا وتنظيم محضر بذلك وفقا للاصول ومخابرتنا لاجراء المقتضى القانوني.
3- إبلاغ من يلزم.

وقد أودع القاضي عويدات، رئيس هيئة التفتيش القضائي نسخة من الملف المتعلق بالادعاء الصادر عنه برقم 9/اساس/ 2023 بتاريخ 25/1/2023 في حق المحقق العدلي القاضي طارق القاضي البيطار. وطلب عويدات الاطلاع على الملف “واتخاذ ما ترونه مناسبا”.

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