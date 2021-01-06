fbpx

برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

قرار من وزير التربية بشأن تنظيم الاعمال الضرورية في الوزارة

منذ 21 دقيقة
طارق المجذوب

طارق المجذوب

A A A
طباعة المقال

اصدر وزير التربية طارق المجذوب قرارا بشأن تنظيم الاعمال الضرورية خلال فترة الاغلاق الكامل اعتباراً من صباح الخميس 7/1/2021 ولغاية صباح الاثنين 1/2/2021 في الوحدات الادارية في وزارة التربية والتعليم العالي ، وقرر ما يأتي:

المادة الأولى: التزاماً بمقررات الاغلاق الكامل اعتباراً من صباح الخميس الموافق فيه 7/1/2021 ولغاية صباح يوم الاثنين الموافق فيه 1/2/2021، تقفل الوحدات الادارية في المديريات العامة للتربية والتعليم المهني والتقني والتعليم العالي والمديرية الادارية المشتركة في الادارة المركزية والمحافظات، ويتوقف استقبال المواطنين والمراجعات فيها ويستثنى منها ما تقتضيه ضرورات العمل ، ويتولى كل رئيس وحدة خلال هذه الفترة ، العمل على :

-تحديد اولويات العمل خلال هذه الفترة بما يؤمن سير الاعمال الضرورية .

– تنظيم حضور ودوام الموظفين بما لا يتجاوز نسبة 25 % من العدد الاجمالي.
المادة الثانية : يطلب من المواطنين عند الضرورة القصوى، لمتابعة معاملة طارئة (إصدار أو تصديق شهادة أو إفادة أو معادلة أو …) ، الاتصال خلال الدوام الرسمي على الرقم 01772000 أو ارسال رسالة الكترونية عبر البريد الالكتروني: [email protected]

المادة الثالثة: يلتزم الموظفون خلال فترة حضورهم بالتقيد بجميع اجراءات الوقاية اللازمة من فيروس كورونا ومتطلبات السلامة العامة.

المادة الرابعة: يبلغ هذا القرار لمن يلزم.

    المزيد من أخبار لبنان

    كورونا لبنان
    هكذا توزعت إصابات كورونا الجديدة على المناطق اللبنانية
    لجنة المال والموازنة
    إرجاء جلسة لجنة المال والموازنة بسبب كورونا
    مواد غذائية
    سبينيس تعترض: شمل السوبرماركات بقرار الإقفال خاطئ

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    تساقط الشعر مؤشر خطير لعدة أمراض
    منها عصير البصل … علاجات منزلية فعالة لمحاربة تساقط الشعر
    الأزمة الاقتصادية اللبنانية تتفاقم
    دولار السوق السوداء طلوع والوضع الاقتصادي نزول
    لقاح فايزر ضد كورونا
    توفيت بعد يومين من تلقيها لقاح “فايزر” … هذه قصة الممرضة البرتغالية