قرار هام جداً من وزير التربية

أعلن وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، عبر حسابه على منصة تويتر، أنه اتخذ “قرارا بتعليق احتساب العلامات المدرسية، بعدما تبين للإدارة أن عددًا من المدارس الرسمية والخاصة، تصرفوا بهذا الموضوع بغير مسؤولية”.

وفي تغريدة أخرى، توجه الحلبي إلى طلاب الشهادة المتوسطة قائلاً:

“ترقبوا طلابنا الاعزاء النتائج الرسمية لامتحانات الشهادة المتوسطة قريباً”

يُمكن للطلاب المرشحين الاطلاع على النتيجة الرسمية لإمتحانات الشهادة المتوسطة عبر إعتماد هذه الوسائل:

1- تحميــــل تطبيـــــق MEHE على جهــــازي:

الأندرويد https://t.co/azN6j63AOC‎

الأبل https://t.co/vN9JhGLILY‎‏

2- يستطيع أيضاً المرشح التحقق من نتائجه عبر زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العالي:

https://t.co/4HPA2FOccd‎

ولكل مرشح تقدم برقمه سوف تصله رسالة نصية SMS بالنتيجة الرسمية

‎@achkar_imad