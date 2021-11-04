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قرداحي: لن أستقيل وموقفي لم يتغير

منذ 3 ساعات
آخر تحديث: 4 - نوفمبر - 2021 2:24 مساءً
جورج قرداحي

جورج قرداحي

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رغم مناشدته من قبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تحكيم ضميره، اكد وزير الاعلام جورج قرداحي اليوم للميادين “انني لن أستقيل وموقفي لم يتغير”.

في الموازاة، قالت أوساط مقرّبة من قرداحي لـأم تي في “وزير الإعلام اللبناني ينتظر إتصالاً من رئيس الحكومة ليطّلع منه على مواقف المسؤولين العرب والأجانب ولمعرفة ما إذا كانت الإستقالة ستلاقي ردة فعل إيجابية خليجية ذلك أن أي إستقالة دون تبدل في الموقف الخليجي من لبنان تبقى من دون أي جدوى”.

واشارت معلومات mtv الى ان البحث يتمّ على خطّين هما حلّ الأزمة مع دول الخليج وإعادة تفعيل اجتماعات مجلس الوزراء وقد تتمّ إعادة تفعيل مبادرة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي والتي تقضي بانحصار موضوع التحقيق مع الرؤساء والنواب والوزراء في مجلس النواب على أن يبقى البيطار في موقعه ويستأنف تحقيقاته.

الى ذلك، افادت معلومات الـLBCI ان المأزق الحكومي على حاله وميقاتي والحكومة لن تستقيل ورغم رفعه سقف الموقف قرداحي ايضا لن يستقيل اقتناعاً منه ومن حلفائه بأن استقالته لم تكن سبب نشوء الازمة ولن تكون مفتاح معالجتها.

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