الجمعة 7 ربيع الثاني 1443 ﻫ - 12 نوفمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قرداحي من عين التينة: “بس يكون في ضمانات أنا حاضر للاستقالة”

منذ 21 دقيقة
جورج قرداحي

جورج قرداحي

A A A
طباعة المقال

اعلن وزير الاعلام جورج قرداحي بعد زيارته الرئيس نبيه بري في عين التينة، انه “لم يتمّ طرح موضوع الاستقالة مع الرئيس بري”.

وأشار الى ان “الآراء منقسمة بين مؤيّد ومعارض لاستقالته من الحكومة”، معتبرا ان “الموضوع أخذ أكبر من حجمه”.

وقال:” لست متمسكا بمنصبي ولا أتحدى أحدا لا رئيس الحكومة ولا السعودية التي أحترمها”.

واضاف :” إذا حصلنا على الضمانات التي أبلغتها للبطريرك الراعي فأنا حاضر ولستُ في وارد تحدّي أحد، ونحن ندرس الموضوع و”منشوف التطورات وبس يكون في ضمانات أنا حاضر”.

وتابع “ناقشتُ مع برّي في موضوع الإعلام لأن هناك قانوناً موجود في لجنة الإدارة والعدل تناقشنا في كيفية إخراجه من اللجنة وإرساله إلى اللجان المشتركة ثمّ إلى المجلس النيابي لإقراره لأننا بحاجة إلى قانون إعلام عصري في لبنان”

    المزيد من أخبار لبنان

    الأزمة الاقتصادية في لبنان في ازدياد
    تقرير أممي “يفضح” الفشل الحكومي في لبنان.. “دمروا العملة وأغرقوا البلاد في فقر مدقع”!
    ميشال عون
    ما هي القوانين الخمسة التي وقعها الرئيس عون اليوم؟
    مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت
    نصّار يجول في المطار: نعمل لإبرازه بأفضل صورة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار و الليرة اللبنانية
    دولار السوق السوداء إلى مزيد من الارتفاع
    سهل عكار
    اكتشاف استثنائي في عكار على ارتفاع 1800 متر
    مصطفى جواد غفاري
    كشف المستور.. لماذا طرد نظام الأسد أرفع جنرال إيراني من سوريا وما أسباب الصراع؟