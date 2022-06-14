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قروض بنك الاسكان على طاولة وزير المال وحبيب

منذ 41 دقيقة
الاسكان في لبنان

الاسكان في لبنان

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زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل في مكتبه في الوزارة، وجرى عرض لتحضيرات المصرف لإطلاق القروض ابتداء من 20 الجاري، وفق بيان عن مكتب حبيب.

وتركّز البحث على ضرورة تسديد مستحقات الصناديق العربية، ومن بينها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومقرّه الكويت، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء القاضي بتحويل المستحقات الصناديق العربية المتأخرة.

وأكد الوزير خليل أنه سيتابع الموضوع “بشكل حثيث مع إعطائه الأولوية وبالغ الاهتمام”، على أن يُجري لهذه الغاية الاتصالات اللازمة مع المسؤولين المعنيين بما يسهل في صرف أموال قرض الصندوق العربي والبالغ 50 مليون دينار كويتي لتنفيذ اتفاقية القرض الموقعة بين الدولة اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والصندوق العربي بتاريخ في 25 نيسان 2019.

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