قصة أحزنت الأبيض… عائلة تركت مريضها وغادرت

في ظلّ استمرار تسجيل إصابات مرتفعة بفيروس كورونا في لبنان، يواصل مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس الأبيض نشر تغريداته التحذيرية والتوعوية من خطر الفيروس.

مساء اليوم، وعقب صدور التقرير اليومي حول كورونا من وزارة الصحة، غرّد الأبيض قائلاً: “ما لفت انتباهي في تقرير اليوم عن أرقام كوفيد كان عدد المرضى في وحدة العناية المركزة: 185 (من إجمالي 206 سريراً وهو السعة القصوى)، أي نحو 90٪ منها”.

وأضاف: “علمت اليوم أنّ إحدى العائلات، عندما قيل لها أنّ غرفة الطوارئ ممتلئة، تركت مريضها على حمّالة في للمستشفى وغادرت”.

وتابع قائلاً: “هذه القصة أحزنتني… كنت حزيناً على المريض الذي تُرك بمفرده، وحزيناً اتجاه العائلة التي ظنّت أنّه بمجرد تركه سيتلقى العلاج، ولموظفي غرفة الطوارئ لدينا الذين يعانون من إرهاق العمل والإرهاق… وبالنسبة لشعبنا، فإنّنا نستحق الأفضل”.