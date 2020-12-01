قصر الاليزيه عن اجتماع الغد: يهدف لحصر المساعدات وطرق توزيعها

اكد قصر الاليزيه في بيان ان الرئيس إيمانويل ماكرون سيترأس مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتريس ، مؤتمرا بالفيديو دعما للشعب اللبناني، يوم الأربعاء 2 كانون الأول الساعة 6.30 مساء.

وسيشارك في هذا المؤتمر عبر الفيديو رؤساء دول ومنظمات دولية وجهات مانحة متعددة الأطراف ومنظمات غير حكومية وممثلون عن المجتمع المدني اللبناني”.

واضاف: “بعد ما يقرب من 4 أشهر من الانفجار في مرفأ بيروت، يهدف مؤتمر الفيديو هذا إلى حصر المساعدات التي قدمها المجتمع الدولي وطرق توزيعها منذ مؤتمر 9 آب، لتقييم على الاحتياجات الجديدة والعمل على تلبيتها في سياق الأزمة في لبنان”.