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قصر الاليزيه عن اجتماع الغد: يهدف لحصر المساعدات وطرق توزيعها

منذ 49 دقيقة
آخر تحديث: 1 - ديسمبر - 2020 9:52 مساءً
قصر الاليزيه

قصر الاليزيه

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اكد قصر الاليزيه في بيان ان الرئيس إيمانويل ماكرون سيترأس مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتريس ، مؤتمرا بالفيديو دعما للشعب اللبناني، يوم الأربعاء 2 كانون الأول الساعة 6.30 مساء.

وسيشارك في هذا المؤتمر عبر الفيديو رؤساء دول ومنظمات دولية وجهات مانحة متعددة الأطراف ومنظمات غير حكومية وممثلون عن المجتمع المدني اللبناني”.

واضاف: “بعد ما يقرب من 4 أشهر من الانفجار في مرفأ بيروت، يهدف مؤتمر الفيديو هذا إلى حصر المساعدات التي قدمها المجتمع الدولي وطرق توزيعها منذ مؤتمر 9 آب، لتقييم على الاحتياجات الجديدة والعمل على تلبيتها في سياق الأزمة في لبنان”.

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