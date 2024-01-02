قصف إسرائيلي "عنيف" على البلدات الجنوبية.. كيف يبدو المشهد صباحاً؟

سُمعت صباح اليوم الثلاثاء، أصداء القصف المعادي على أطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب.

وكان الجيش الإسرائيلي، صعّد من اعتداءاته مساء أمس الاثنين، فأغار الطيران الحربي المعادي على جبلي اللبونة والعلام أطراف بلدة الناقورة، هز صداها منازل في مدينة صور، ما ادى الى اشتعال النار في ما تبقى من اشجار في المنطقة المذكورة.

كما استهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي قُبيل منتصف الليل الفائت أطراف بلدات الناقورة وعلما الشعب وطيرحرفا والضهيرة وعيتا الشعب وشحين، وتبع القصف غارة على أطراف بلدتي علما الشعب ومروحين وبلدة طيرحرفا.

وعملت فرق الإنقاذ في الدفاع المدني ليلاً على إزالة الركام ومخلّفات الغارات على الطرق المؤدية إلى القرى المذكورة.

كما أطلقت قوات اليونيفل في مقرها العام في الناقورة صفارات الإنذار أكثر من مرة.

واستمر الجيش الإسرائيلي باعتداءاته حتى ساعات الصباح الأولى، حيث حلّق الطيران الاستطلاعي المعادي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولاً حتى مشارف مدينة صور، مع استمرار إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى والبلدات الجنوبية.

وازداد النزوح من القرى الجنوبية الحدودية ما ألقى بثقله على إدارة الكوارث الطبيعة في اتحاد بلديات قضاء صور بسبب قلة الإمكانيات.