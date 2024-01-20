قصف ليلي إسرائيلي على القرى الجنوبية وطيران استطلاعي يصل لمشارف صور

استهدفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي سهل مرجعيون بعدة قذائف وكذلك مرج الخيام واطراف بلدتي عيترون وحولا في جنوب لبنان ترافق ذلك مع تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أطلق مساء امس نيران رشاشاته الثقيلة على محيط بلدتي رامية وعيتا الشعب من مواقعه المتاخمة لبلدة عيتا الشعب، كما قصفت مدفعيته الثقيلة قبيل الساعة التاسعة مساء بعشرات القذائف اطراف بلدات رامية والناقورة وجبلي اللبونة والعلام والضهيرة ترافق ذلك مع غارات نفذها الطيران الحربي على اطراف بلدة عيتا الشعب .

واللافت طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم كثافة الطيران الاستطلاعي لجيش الاحتلال فوق مجرى نهر الليطاني وفوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا حتى مشارف منطقة صور والساحل البحري، وكانت طيلة الليل الفائت القنابل الضوئية فوق قرى قضاء صور والساحل البحري وفوق الخط الأزرق المتاخم للحدود الدولية مع فلسطين.